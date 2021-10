ESCLUSIVA – Il futuro del Napoli è legato al fondo estero. AdL ha le idee chiare

Il Napoli dopo sette giornate di campionato è primo in classifica, grazie al lavoro di Spalletti e ad un club che ha effettuato un mercato davvero oculato. Il futuro del club azzurro però potrebbe avere nuove sembianze. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da ilnapolionline.com, il presidente De Laurentiis non è escluso che possa puntare sul Bari, attualmente in serie C, per creare quanto sta facendo alla piazza partenopea. Mentre la società partenopea in futuro sarebbe gestito da un fondo estero, che al momento resta sconosciuto.

A cura di Alessandro Sacco