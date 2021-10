Ennesima brutta figura di Dazn: stavolta “scarica” la colpa su EI Towers

Di sicuro non è un momento “facile” per Dazn. Dopo il complicato, per usare un eufemismo, inizio di campionato, anche ieri l’ennesima brutta figura, perchè non si può definire altrimenti. In luogo della prevista amichevole tra Juventus ed Alessandria, i telespettatori, per una buona mezz’ora, hanno assistito ad una puntata di Forum. Il Corriere della Sera di quest’ oggi riporta la giustificazione fornita da Dazn, che allontana da sé ogni colpa e la attribuisce ad altri.

“La tv in streaming si difende imputando l’errore a EI Towers, la società che distribuisce il segnale che per disguido ha inviato il feed sbagliato”.

Il problema è che di chiunque sia la colpa, occorre correre ai ripari e farlo in fretta, perchè “La figuraccia resta e inasprisce animi già esasperati, fra il pubblico e tra i presidenti”. La prossima settimana, intanto è prevista una riunione con i vertici di Dazn richiesta dalla Lega Serie A.