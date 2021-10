Cresce il made in Italy del Napoli, la attuali valutazioni di Politano e Di Lorenzo

È presto per poter capire la quotazione della rosa del Napoli ma i conti devono tornare a quadrare non potranno fare a meno, la prossima estate, a qualche rinuncia importante. O almeno De Laurentiis ci proverà. Per questo è importante mettere in mostra i gioielli di famiglia, farne crescere di valore. Politano e Di Lorenzo sono due italiani, dunque merce ancor più rara: il loro valore è alle stelle. Il sito Transfertmarkt recita: l’ex Inter vale 30 milioni di euro, il terzino dell’Italia 24 milioni di euro. Politano venne preso e pagato in tutto 21,5 milioni di euro, mentre all’Empoli sono andati poco più di 10 milioni. Insomma, in parte con Gattuso e poi con Spalletti il made in Italy vola alle stelle. P. Taormina (Il Mattino)