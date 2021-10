Annuncio shock di Neymar: “Penso che Qatar 2022 sarà il mio ultimo Mondiale”

Impegnato con la nazionale brasiliana per le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar, Neymar, stella del PSG, annuncia in un documentario a DAZN, “Neymar jr. and the line of kings”, che il prossimo sarà probabilmente l’ultimo mondiale che giocherà. “Qatar 2022? Penso che sarà il mio ultimo Mondiale. Non so se avrò più la forza mentale per affrontare il calcio. Quindi farò di tutto per presentarmi bene e farò di tutto per vincere con il mio Paese, per realizzare il mio sogno più grande sin da quando ero piccolo.”.

