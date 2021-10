Ancora un anno di alternanza, ma con il Torino ci sarà Meret

Caratteristiche diverse, caratteri diversi, modi di interpretare il ruolo diversi. Ormai sembra chiaro che si vivrà un altro anno di alternanza tra i pali della porta azzurra. Ne scrive anche il quotidiano partenopeo, il Mattino. Alex Meret e David Opina, si equivalgono, difficile stabilire una gerarchia. L’ ex Udinese e Spal dovrebbe tornare a giocare titolare contro il Torino in campionato dopo l’infortunio rimediato nel corso della partita in casa del Genoa. Per il tecnico, è chiaro, lui e Ospina sono praticamente sullo stesso piano per cui l’avvicendamento appare, almeno per il momento, l’unica soluzione possibile. Per la gara contro i granata in porta ci sarà l’italiano, anche a causa degli impegni in Nazionale del sudamericano.