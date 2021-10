Altro che colpi sbagliati, la rosa del Napoli ora vale quasi 200milioni in più

Prendiamo il valore della rosa del Napoli: più o meno 517 milioni di euro, ovvero la 17esima rosa d’Europa per valutazione complessiva. Come sempre è il mercato che fa il prezzo del calciatore. Quindi, prendiamo tutto con le pinze, come se fosse un gioco. Ma c’è un dettaglio, non di poco conto: la rosa attuale del club è costata 398 milioni di euro (questo sì dato autentico). Tradotto, le operazioni targate Giuntoli e ovviamente De Laurentiis hanno portato un incremento di quasi 200 milioni di euro. Altro che colpi sbagliati, flop o buchi nell’acqua: gli acquisti del Napoli sono stati tutti affari d’oro. E Spalletti ha portato i riflettori su alcuni calciatori dimenticati dal mercato. P. Taormina (Il Mattino)