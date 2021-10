AdL-Sind. Manfredi, un’alleanza per rendere il “Maradona” più bello

In attesa del ritorno in campo del Napoli in casa contro il Torino al “Maradona”, domenica 17 Ottobre alle ore 18,00, si pensa anche alle migliorie per la struttura di Fuorigrotta. Un tema che per decenni e anche oltre è stato più volte sfiorato, ma mai affrontato. Ora con il nuovo sindaco Gaetano Manfredi, AdL avrà un alleato in più per rendere lo stadio più bello. Intanto si penserà ai parcheggi che sono inutilizzati da 10 anni. A seguire togliere la copertura o magari aggiustarla. Infine un museo dove metterci i cimeli del Napoli del passato. Senza dimenticare che in occasione del 25 Novembre, anniversario della morte di Maradona, prima di Napoli-Lazio, ci sarà una commemorazione per ricordare il “Pibe de Oro”.

Fonte: Gazzetta dello Sport