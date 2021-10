Vendemiale: “La vicenda Pandora Papers lede l’immagine di Mancini”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Lorenzo Vendemiale , giornalista de Il Fatto Quotidiano: “Negli scorsi giorni nei Pandora Papers è finito Ancelotti, ieri sono spuntati i nomi di Mancini e Vialli. Alcuni investimenti in società offshore, ovvero quelle non tracciabili per i reali beneficiari, sono stati riscontrati per Mancini e per Vialli: ci sarebbe stato l’intento di Mancini di beneficiare dello scudo fiscale e quindi di riportare in Italia dei capitali oscurati all’estero. Non sappiamo con certezza se è cosa effettivamente avvenuta. Ma, si tratta di una vicenda che va un po’ a ledere l’immagine del ct nel momento migliore della sua carriera. Mancini e Vialli sono stati contattati dall’Espresso, hanno preferito non commentare. Anche la Federcalcio preferisce non commentare. È un po’ strano che non ci sia un commento da chi rappresenta il volto dell’Italia in Europa: aspetto che sicuramente sorprende. Il tema è quello della retorica: se si versano fiumi di parole sugli eroi azzurri, che tengono alto l’orgoglio patrio, allora bisogna parlare anche se qualcuno fa qualcosa per non pagare le tasse”.