Ultime Napoli – Aggiornamenti su Lobotka e Ounas

Il Napoli, prosegue la preparazione al Training Center di Castel Volturno, in vista della sfida di domenica 17 Ottobre alle ore 18,00 al “Maradona” contro il Torino. Spalletti oggi vorrà valutare le condizioni di alcuni reduci dagli infortuni contro la Primavera. In modo particolare di Ghoulam, Demme e Mertens, una sorta di acquisti a stagione in corso, per avere delle valide alternative nel suo scacchiere tattico. Nel frattempo Lobotka prosegue nella tabella di recupero ed è vicino al rientro in campo. Terapie e palestra invece per Ounas, per il franco-algerino ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di rivederlo in campo.

Fonte: F. Mandarini CdS