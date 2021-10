Ultime Konami Castel Volturno – Nel test amichevole Mertens e Demme in evidenza

Questa mattina, presso il Training Center Konami di Castel Volturno, il Napoli ha ripreso gli allenamenti, in vista della sfida di domenica 17 Ottobre alle ore 18,00 contro il Torino. La squadra di Spalletti ha effettuato il test amichevole contro la Primavera di Frustalupi sul campo numero 2. Per la cronaca successo per 4-0 con le reti di Politano, Demme e doppietta di Mertens, una su rigore per il belga. Ottime notizie per i reduci da infortuni, elementi che possono dare una mano per il prosieguo della stagione.

Fonte: sscnapoli.it