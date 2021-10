Torino, la situazione infortunati in casa granata: Belotti part time

Prossimo avversario del Napoli, il Torino di Ivan Juric. In casa granata si valuta la situazione degli infortunati. Ieri alla sessione tecnica mattutina ha preso parte ieri anche Mandragora, fermatosi giovedì per un fastidio muscolare. Su La Gazzetta dello Sport si legge del lavoro a parte di Pobega, per il quale si è comunque ottimista in vista di Napoli, mentre Belotti prosegue nel lavoro individuale ad alta intensità. LO si potrebbe vedere almeno in panchina o comunque part time al Maradona. Decisamente fuori causa invece Verdi (dovrebbe guarire in un mesetto), Pjaca e Praet per i quali non è stata ancora stilata una prognosi: si procede in base all’evoluzione clinica dei rispettivi problemi muscolari.