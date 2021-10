Stadi, il 75% è per ogni singolo settore, niente “spicchi” stracolmi

Dal giorno 11 ottobre la capienza negli stadi verrà portata al’ 75%, ma la percentuale, come scrive Italia Oggi, va applicata al singolo settore, quindi mai più spicchi di gradinate con tifosi ammassati, pena la chiusura degli impianti.

“Il decreto legge «capienze», approvato giovedì sera dal consiglio dei ministri e avviato verso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, da questo punta di vista parla chiaro: «le percentuali massime di capienza si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza di pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi». Il tetto massimo di spettatori, quindi, non solo dovrà essere rispettato nel singolo impianto sportivo nel suo complesso, ma anche in ciascuno dei settori in cui esso si compone. Non rispettare i paletti sulle presenze (così come gli obblighi di verifica del green pass) potrà costare caro alle società di calcio che, ferme restando le eventuali sanzioni previste dall’ordinamento sportivo, andranno incontro, a partire dalla seconda violazione, alla sanzione amministrativa della chiusura dell’impianto da uno a dieci giorni“.