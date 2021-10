SERIE A FEMMINILE – Colpo esterno del Pomigliano, vittorie casalinghe per Juventus e Sampdoria

Il sabato di serie A femminile, in attesa di A.c. Milan-A.s. Roma di domani, ha avuto la conferma della Juventus che batte per 2-0 il Napoli femminile con le reti di: Caruso e Cernoia. In mattinata vittoria netta della Sampdoria contro l’Inter. Mattatrice Tarenzi con una doppietta e la rete di Re. Infine il colpo della giornata lo fa il Pomigliano di Mimmo Panico che batte in rimonta la Lazio con i gol di Rinaldi e autorete di Fordoz, nonostante l’espulsione di Ferrario.

Sampdoria-Inter 3-0

Juventus Women-Napoli femminile 2-0

Lazio-Pomigliano 1-2

A cura di Alessandro Sacco