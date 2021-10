Rabiot positivo al Covid 19, niente finale con la Spagna

Adrien Rabiot salterà la finale di Nations League con la Spagna, in programma domani sera alle 20.45. Lo rende noto la federcalcio francese, informando che il centrocampista della Juventus è risultato positivo al Covid-19 ed è già stato posto in isolamento. Secondo le norme, non potrà essere sostituito. Da aggiungere che la notizia ha creato subito un certo allarme per Milan e Roma perché in ritiro con il calciatore della Juventus ci sono Theo Hernandez, Mike Maignan e Jordan Veretout.