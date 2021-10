Domani alle ore 15,00 all’Allianz Stadium di Torino si giocherà la finale di Nations League tra l’Italia e il Belgio per il terzo/quarto posto. Per il c.t. Mancini non arrivano una buona notizia dall’infermeria. Si è fermato il terzino Davide Calabria per il risentimento muscolare all’adduttore destro e quindi torna in anticipo a Milanello.

