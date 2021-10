Napoli-Torino, quasi sold-out Tribuna Posillipo e Distinti Anello Superiore

Per la sfida interna contro il Torino, c’è tempo fino a domenica 17 Ottobre, ma i tifosi azzurri non vedono l’ora di ritornare al “Maradona”, per assaporare il primo posto in classifica. Sarà la prima volta, in periodo di Covid-19 che gli impianti sportivi all’aperto ci sarà il 75%, quindi senza scacchiera e distanziamento al tempo stesso. Per quanto riguarda la prevendita, dopo la Curva B, sono quasi sold-out la Tribuna Posillipo e i Distinti Anello Superiore. A buon punto anche la Tribuna Nisida. Ancora dovrà cominciare per la Curva A, ma Spalletti e la squadra potranno contare sul pubblico per vincere l’ottava gara di fila ed eguagliare la striscia vincente di Sarri.

Fonte: Fabio Mandarini CdS