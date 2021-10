Napoli-Insigne, c’è l’offerta ma al momento il capitano “nicchia”

Il Napoli e Insigne, un matrimonio al momento non facile, ma che non è al tempo stesso impossibile, visto che l’offerta del club adesso c’è. Contratto fino al 2026 di 5 milioni, ma senza bonus e i famosi diritti d’immagine. Il capitano ieri durante il convegno di Trento ha parlato della questione: “Il mio agente sta parlando con il presidente del rinnovo e devo dire che non è facile. Io penso a giocare”. Tutto ciò ha fatto gelare l’ambiente partenopeo, perchè mette in discussione. L’offerta al momento, formulata il giorno del match con lo Spartak Mosca, non soddisferebbe le parti, senza la firma entro Gennaio, il giocatore di Frattamaggiore può firmare con un’altra squadra. C’è bisogno di un nuovo incontro per trovare la quadra, si può risolvere, ma servono elementi convincenti. Insigne ora gioca con un umore diverso e la reazione nel corso con la Fiorentina non cambia la situazione con Spalletti. Adesso bisognerà dare un segnale e trasformare il difficile e in meno complicato.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport