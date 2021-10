Mimmo Malfitano: “Questo Napoli può vincere lo scudetto. Giuntoli? Ha un merito sul mercato azzurro”

Nel corso dell’evento di ieri pomeriggio alla Rotonda Diaz, per la presentazione del libro “Il centravanti in giacca e cravatta” di Tommaso Mandato, all’interno dello stand del Campus 3s, c’era tra gli altri il giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano. “Il centravanti in giacca e cravatta? La punta e il portiere sono i due poli di una squadra e a seconda delle loro prestazioni, dipendono le fortune delle squadre. Se un attaccante non segna inevitabilmente è inevitabilmente condizionato. Il Napoli di quest’anno non ha un nome che prevale su tutti, c’è soprattutto l’equilibrio all’interno della squadra. Io mi sbilancio, non sono scaramantico, anche se i napoletani lo sono, ma per me gli azzurri hanno tutto per arrivare fino in fondo a vincere lo scudetto. Anguissa? Giocatore che ha portato equilibrio, come Romano negli anni d’oro. Qui un plauso a Giuntoli che insieme al suo scouting lo ha preso per 400 mila euro. Sulla questione ultrà, dico che ci sono delle norme che all’interno dello stadio, bisogna rispettare il posto a sedere, oltre che indossare la mascherina. Il tifo organizzato per come va al campo ad incitare la squadra e si mette in una zona dove non sempre è la loro. Questo è il motivo del contendere tra le parti”.

La Redazione