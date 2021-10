Fondo Saudita, l’economista: “Newcaste e non Napoli per l’attrattiva Premier”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Alessandro Giudice, economista ed editorialista del Corriere dello Sport: “È abbastanza bizzarra la scelta di Newcastle per questo investimento da parte del fondo Saudita. Non stiamo parlando di una città glamour come Parigi. Perché questo fondo non è arrivato a Napoli? Non sappiamo quali vie il fondo Saudita ha trovato per investire in Premier, ma la sua attrattività è ben diversa dalla Serie A. Questa operazione era in gestazione da molto tempo, con grossissime resistenze, con molti mal di pancia da parte della stampa inglese. Il tema dell’Arabia Saudita e della questione diritti umani solleva molti interrogativi. Il regime Saudita non è il massimo in termini di diritti umani e di trasparenza: il fondo che ha comprato il Newcastle è lo stesso che possiede gli aerei coinvolti nell’omicidio del giornalista Khashoggi. In Inghilterra non sono riusciti a bloccare questa acquisizione, i soldi hanno avuto il sopravvento. Dire che il club non è sotto il controllo dell’Arabia Saudita è ridicolo. Molti tifosi dell’Inter avrebbero voluto che il fondo saudita comprasse la loro squadra: non so se ci sono in Italia strumenti che riescano a limitare questi ingressi. La battaglia culturale va fatta: ma, credo che ci sia bisogno di iniziative politiche e soprattutto normative per fermare certi fenomeni”.