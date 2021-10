Episodio Firenze, identificato un trentenne: Daspo di 5 anni

“ È stato identificato l’uomo, un trentenne residente nella provincia, che domenica sera ha rivolto, a fine gara, un’espressione razzista a Kalidou Koulibaly. A suo carico è stato già emesso un Daspo di cinque anni, massima misura applicabile per un incensurato. La Fiorentina, dal suo canto, sta valutando coi propri legali la strada migliore per garantire anche dal proprio fronte una “pena” esemplare, magari come accaduto allo Stadium di Torino, dove il 19 settembre scorso fu preso di mira Maignan” Si legge sul Corriere dello Sport in merito alla brutta vicenda di domenica al Franchi.

“L’identificazione, come spiegato dalla Questura, continua il quotidiano, è stata resa possibile grazie alla visione e comparazione delle immagini delle telecamere della Curva con quelle estrapolate dai tornelli d’ingresso del settore. Adesso, sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire le condotte degli altri componenti del gruppo in cui era inserito il tifoso denunciato per individuare «comportamenti rilevanti sotto il profilo penale e amministrativo».