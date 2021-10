Corriere della Sera: Mister Luciano Spalletti e Victor Osimhen…

Sul Corriere della Sera, Luciano Spalletti e Victor Osimhen:

“Fermezza e garbo. Un video nello spogliatoio per mostrare al nigeriano esuberante, ma anche agli altri compagni, che in campo i comportamenti e le reazioni sono variabili. Che possono determinare il risultato di una partita. L’attenzione deve essere massima. Il lavoro tattico con Victor è iniziato in ritiro. Luciano ha una particolare sintonia con i centravanti. Correre per sprecare energie non serve. La velocità va calcolata e finalizzata. Osimhen ha forza e gamba. La sua falcata va sincronizzata rispetto alla posizione degli altri compagni”.