Causio: “Finchè non verrà risolta la questione “ammutinamento”, niente rinnovo per Insigne”

Franco Causio, campione del mondo in Spagna ’82, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al rinnovo di Insigne. “Il caos ammutinamento è stato risolto? No? E allora fino a quando non verrà risolta quella questione, il contratto di Insigne non verrà rinnovato. Insigne vuole restare ma va risolta quella situazione, altrimenti può andare all’estero. In Italia non lo vedo con altre maglie. Ruolo? Può anche fare la mezzala offensiva, ha le caratteristiche per farlo”.