Arbitrato tra Allan e Napoli, il presidente sarà uno storico penalista napoletano

Il presidente del tribunale di Napoli, Elisabetta Garzo, ha indicato Arturo Frojo, storico penalista napoletano nonché presidente del tribunale territoriale della Figc, come presidente dell’arbitrato Calcio Napoli-Allan, chiesto dal club di De Laurentiis per sanzionare il centrocampista brasiliano con una multa pari al 50 per cento di uno stipendio mensile. La vicenda riguarda l’ammutinamento dopo un Napoli-Salisburgo. Dopo cinque udienze di carattere tecnico l’arbitrato entra nel vivo giovedì 14 con la riunione in uno studio legale: vi saranno le prove testimoniali, a cominciare da quella di Allan, che dal 2020 gioca nell’Everton, e che apparirà in videoconferenza. Il brasiliano, difeso dall’avvocato Gianandrea Pilla, ha indicato come arbitro Roberto Ninno mentre il Calcio Napoli, difeso dall’avvocato Mattia Grassani, ha indicato Bruno Piacci. Il club azzurro sinora ha agito anche nei confronti di altri due ex giocatori, Hysaj e Maksimovic, passati nella scorsa estate alla Lazio e al Genoa. Fonte: Il Mattino