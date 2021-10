Adani: “Il Napoli è avanti con merito. Spalletti ha vinto la sfida più grande…”

L’ex calciatore, ora opinionista, Daniele Adani, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del Festival di Trento facendo, il punto sul di Serie A, ma non solo sul campionato e non solo. Ha accennato anche all’ottimo inizio di stagione del Napoli: “La più grande sfida di Spalletti era lavorare sulla totalità di Osimhen che era ancora celata ed è stata vinta. Ora il ragazzo inizia a rendersi conto di quanto è forte. Il Napoli è avanti con merito, ma le altre spingono e anche le medie hanno tanto da offrire. A proposito di attaccanti dico che per quanto riguarda Vlahovic gennaio e giugno sono lontani, serve ricucire per dare continuità alla squadra e al progetto. Ognuno ora deve fare bene il suo, occorre concentrarsi sul campo, c’è un campionato da giocare bene, poi è chiaro che le strade si divideranno”