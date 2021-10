Ultime Torino – Per Juric l’infermeria comincia a riempirsi ma due recuperi in attacco

Il Torino ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti al Filadelfia, in vista del match contro il Napoli di domenica alle ore 18,00 al “Maradona”. In attacco c’è il quasi recupero di Andrea Belotti, così come quello di Zaza. Allenamento differenziato per Praet e Pjaca. Piccoli acciacchi invece per Mandragora, lieve fastidio al ginocchio destro per Pobega per un sovraccarico ai flessori. Infine niente sfida dell’ex per Simone Verdi per una lesione di primi grado al bicipite femorale destro.

Fonte: ansa.it