Ufficiale – In casa Lazio rinnovano Ciro Immobile e Francesco Acerbi

Ciro Immobile e Francesco Acerbi continueranno a lottare con la maglia della Lazio. I due giocatori hanno rinnovato il loro contratto con i biancocelesti relativamente di uno e due anni. Il club non ha pubblicato comunicati in merito, ma leggendo attentamente la relazione finanziaria al 30 giugno 2021, pubblicata sul sito ufficiale in questi giorni, è possibile appurare il prolungamento degli accordi. Nella sezione “PROSPETTO DELLE MOVIMENTAZIONI DEI DIRITTI ALLE PRESTAZIONI PLURIENNALI DEI TESSERATI” è presente una tabella dettagliata con i costi che il club dovrà sostenere giocatore per giocatore. Nella colonna relativa alle scadenze dei contratti si scoprono le novità. (Lo si legge su lalaziosiamonoi.it)