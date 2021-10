SSCN, report allenamento: le ultime su Lobotka ed Ounas

Report allenamento – Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 17 ottobre con Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con torello e lavoro atletico. Chiusura con serie di esercitazioni al tiro. Lobotka prosegue nella sua tabella di lavoro personalizzato in campo. Palestra e terapie per Ounas.

dal sito ufficiale della SSCN