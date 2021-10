Retroscena – Novellino svela perchè andò via da Napoli e fa un nome

Bruno Majorano per Il Mattino intervista Walter Novellino. Diamo una anticipazione

Rimpianti sul passato a Napoli?

«Su tutti l’essere andato via da Napoli dopo la promozione in serie A al termine della stagione 1999-2000».

Perché andò via?

«Quell’anno c’erano due presidenti. Ferlaino stravedeva per me, poi è arrivato Corbelli che voleva cambiare tutto. Pensava che la società di calcio fosse una televendita promozionale senza capire che queste cose non si possono fare con le persone. Con le persone si deve avere un rapporto diverso: leale. Pensava fossimo tutti oggetti. Avemmo subito una piccola discussione perché voleva comandare, mentre io sono un allenatore che non vuole ingerenza nel mio campo. Mi da molto fastidio. Mi piace lavorare con i ragazzi e basta. Il rimpianto resta: a Napoli ho fatto cose bellissime e infatti ora ho scelto la Juve Stabia perché questa piazza assomiglia molto a quella azzurra».