Qual. Qatar 2022 [Video] Uruguay-Colombia 0-0, Ospina effettua due grandi parate ad inizio match

Questa notte si è giocata la sfida tra l’Uruguay e la Colombia, valevole per le qualificazioni al prossimo mondiale in Qatar 2022. Ad inizio gara il protagonista è David Ospina che si supera su Godin e su Luis Suarez. I padroni di casa vanno in gol ma il VAR annulla la gioia dei ragazzi di Tabarez. L’estremo difensore del Napoli, subisce un leggero infortunio, ma per fortuna non è nulla di serio. Per gli ospiti due le palle gol, la prima con Cuadrado, blocca Muslera. La più clamorosa nella ripresa è con Zapata, ma si supera l’estremo difensore dell’Uruguay.

CLICCA QUI

A cura di Alessandro Sacco