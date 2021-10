QUAL. QATAR 2022 – Messico-Canada 1-1, c’è lo zampino del “Chucky” Lozano

Questa notte per la gara di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar 2022, il Messico ha affrontato in casa il Canada e la gara è stata davvero interessante. I nordamericani sfiorano il gol con Lozano che da ottima posizione spara alto. L’esterno del Napoli, però si riscatta e con uno splendido cross manda in rete Jorge Sanchez. Gli ospiti però non si arrendono e pareggiano con Osorio che batte il portiere del Messico con un bel diagonale di sinistro. Nella ripresa l’unica palla gol è di Raul Jimenez che non sfrutta al meglio l’occasione da gol. Lozano ha giocato l’intera gara.

La Redazione