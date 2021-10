NATIONS LEAGUE – Il c.t. Mancini potrebbe escludere dall’11 anti-Belgio Di Lorenzo e Insigne

Dopo aver perso contro la Spagna per 1-2, anche il record d’imbattibilità di 37 gare consecutive, l’Italia del c.t. Mancini penserà alla sfida contro il Belgio per il 3/4 posto. Problemi fisici per Moise Kean, non si esclude che possa tornare prima alla base della Juventus, mentre è certa quella di Bonucci, dopo il rosso contro gli iberici. La formazione da mandare in campo domenica potrebbe vedere diverse novità. Ad esempio Calabria al posto di Di Lorenzo, Acerbi per Bonucci al fianco di Chellini. Certo Locatelli per Verratti non al massimo della forma. In attacco fiducia a Raspadori, con Chiesa in vantaggio su Insigne con a destra Berardi.

Fonte: Andrea Fantoni e Fabrizio Patania CdS