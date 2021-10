Napoli/Torino: per i biglietti c’è stata una partenza “forte”

Il prossimo appuntamento con il Napoli primo in classifica è il prossimo 17 ottobre, ore 18.00 al Maradona. Gli azzurri scenderanno in campo contro i granata di mister Juric per dar vita a Napoli/Torino. Ieri è partita la vendita libera dei biglietti e stando ai dati si è trattato si una partenza con il botto. Da Listicket risulta subito esaurita la Curva B superiore ed a breve potrebbe accadere lo stesso per i Distinti mentre c’è buona disponibilità per Curva A e Tribune. La nota della SSC Napoli ricorda i prezzi per l’acquisto dei tagliandi:

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 50,00

Curve € 25,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente.