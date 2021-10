Montella: “Il Napoli non mi sorprende, Spalletti sa allenare ed ha energia”

Vincenzo Montella, allenatore dell’Adana Demirspor, ha concesso un’ intervista a La Gazzetta dello Sport. Il tecnico, subentrato in panchina con la squadra 15esima nel campionato turco, al momento l’ha portata al decimo posto. Parla del sentirsi più a suo agio all’ estero rispetto all’ Italia, perchè giudicato meno, del suo non essere presuntuoso, ma riservato, di Balotelli che ha segnato 4 gol in 4 partite e che ha la fissa del ritorno in Nazionale e c’è spazio anche per il Napoli e per Spalletti: «Non sono stupito dal fatto che sia in testa alla classifica, perché la rosa è forte e conosco benissimo Spalletti, l’ho avuto come tecnico. È sempre stato il mio preferito. Sa allenare e come chi è stato fermo un paio d’anni è pieno di energia. È abituato alle grandi piazze come Roma, Milano, San Pietroburgo. Sapevo che avrebbe trovato subito il feeling con Napoli».

Il Napoli è candidato allo scudetto, ma «non diciamolo perché Luciano si arrabbia».