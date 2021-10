Manuel Parlato: “Domani al Konami amichevole in famiglia in casa Napoli”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, è intervenuto il giornalista di Sportitalia Manuel Parlato. “Il Napoli questa mattina ha ripreso gli allenamenti, prosegue il recupero di Lobotka, mentre terapie per Ounas. Domani a Training Center Konami di Castel Volturno, test in famiglia tra la prima squadra e la Primavera, occasione per capire le condizioni dei vari: Ghoulam, Demme e Mertens, con l’aggiunta dei calciatori rimasti in città”.

La Redazione