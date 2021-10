Mancini su Meret: “Ci ho pensato. Magari la finale, se siamo 3-0, lo metto gli ultimi tre minuti”

Roberto Mancini, tecnico della nazionale italiana di calcio, ha parlato in collegamento al Festival dello Sport di Trento. “Non condivido con chi ha detto che non abbiamo messo impegno, non ci siamo messi ad attaccare. Meret? Ci ho pensato, magari la finale, se siamo 3-0 lo metto gli ultimi tre minuti (ride ndr). Con il Galles avevo finito i cambi, non c’era più spazio. Ripagheremo in un’altra situazione. Ci è dispiaciuto, è chiaro, ma era importante dare a tutti la possibilità di presenza all’Europeo”