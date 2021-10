Koulibaly sarà premiato nel pre-gara col Torino, nel frattempo gioca in Nazionale

Koulibaly è stato premiato come miglior calciatore del mese di settembre dalla Lega serie A: la consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Torino del 17 ottobre al Maradona. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports e sono state considerate le prime sei giornate di campionato.

PARTENZA SPRINT-Una partenza sprint in campionato con il Napoli, rendimento altissimo, grande trascinatore degli azzurri: Koulibaly finora ha giocato tutte le partite (9 su 9) dal primo all’ultimo minuto sia in campionato che in Europa League (l’altro azzurro che finora non ha saltato neanche un minuto è stato Di Lorenzo) riuscendo a mettere a segno anche due gol, quello del 2-1 decisivo per il successo contro la Juve al Maradona e l’altro a Udine, il terzo degli azzurri che poi vinsero 4-0. Un muro in fase difensiva, insuperabile sia di testa sia quando viene affrontato dagli attaccanti negli uno contro uno, e in più determinante quando si spinge in avanti nella situazioni da palla inattiva, calci d’angolo e punizioni.



IN CAMPO CON IL SENEGAL-Koulibaly intanto sarà impegnato nel doppio match di qualificazioni per i mondiali in Qatar 2022 del Senegal contro la Namibia: il difensore del Napoli scenderà in campo domani sera nel match in programma in casa e martedì giocherà quello in trasferta. Dopo le prime due partite il Senegal è a punteggio pieno con due vittorie: il 2-0 casalingo sul Togo e il 3-1 esterno contro il Congo.

Fonte: Il Mattino