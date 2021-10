Graziani: “Rinnovo Insigne? Io credo che De Laurentiis non lo voglia più”

Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio. “Belotti? Se non rinnova è un problema serio. Varrebbe circa trenta milioni di euro, e perderlo a zero sarebbe un disastro. Situazione simile a quella di Insigne: io credo che De Laurentiis non lo voglia più, a differenza di quanto fatto in passato con Mertens. Capisco che ci siano in ballo interessi finanziari, ma su Lorenzo, capitano e bandiera, non puoi fare questo discorso, gli devi solo dare un contratto di altri quattro anni e fargli chiudere la carriera”.