Gravina: “Italia-Argentina si giocherà! Mi piacerebbe a Napoli, ma…”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato al Festival dello Sport di Trento, e tra le altre cose si è soffermato sulla partita che si giocherà fra Italia e Argentina.

Italia-Argentina si giocherà?

“Sì, è la cosiddetta finalissima per come è stata nominata nel campionato UEFA. Sarà una competizione incardinata nel futuro, sarà bella questa Supercoppa tra Europa e Sudamerica. Non sappiamo dove: mi piacerebbe Napoli, ma sento parlare anche di altre realtà. Come mai non mi chiede chi ha scelto Ventura? Perché nessuno lo ha fatto”.