Dossena: “Il Napoli può durare, le Coppe le hanno anche le altre”

Al Festival di Trento, Beppe Dossena ha parlato della Nazionale e del campionato: “Il Napoli può durare, ma chi gioca nelle coppe poi paga qualcosa, ma vale anche per le altre. La Juve? Per recuperare deve fare grandi cose, è dura”.

Sul caso Vlahovic: “Un po’ più di riconoscenza per la Fiorentina ci voleva. Ma se fosse nostro figlio non so come ci comporteremmo. Di sicuro ormai non ha più senso baciare le maglie. L’importante è che continui ad onorarla”.

Su Donnarumma e i fischi di San Siro: “Sono stati sbagliati ma credo fossero inevitabili. Chiedere ai tifosi di non fischiare mi sembra troppo. Donnarumma sapeva a cosa andava incontro”.

da TMW