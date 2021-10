Dopo i fatti di Firenze, la svolta: fuori i razzisti/colpevoli dagli stadi

I fatti di Firenze potrebbero davvero produrre un cambiamento. Quel razzismo latente verso Koulibaly e gli altri calciatori di colore del Napoli potrebbero portare ad una svolta. La Gazzetta dello Sport scrive: “Ieri sono stati i club, finalmente uniti in questa battaglia, a prendere una posizione netta. Una linea comune che escluderà i tifosi razzisti da qualsiasi evento e da qualsiasi stadio d’Italia. Una strategia messa a punto nella lunga riunione di ieri, quasi sei ore di discussione tra il tema razzismo e gli altri punti all’ordine del giorno: assente solo la Salernitana, presenti le altre diciannove squadre. Una decisione che vieterà l’ingresso ai tifosi razzisti in tutti gli impianti: se oggi è proibito loro di tornare nello stadio in cui è stato commesso il fatto. Presto le restrizioni potranno essere estese in maniera drastica, e ai razzisti potrà essere negato di assistere a tutte le partite dal vivo. In ogni stadio i razzisti avranno porte chiuse”.