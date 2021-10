Di Marzio, allenatore: “Non sono convinto della coppia Rrahmani-Manolas”

Su Radio Marte, è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore, ecco le sue parole: “Mertens dietro la punta al posto di Zielinski? Si dovrebbe tornare al 4-2-3-1. Fabian Ruiz? Lui è portato a sinistra che è il suo ruolo. Anguissa sta un po’ sul centrodestra e poi c’è bisogno di uno che corra e si inserisca, penso che Elmas potrebbe fare questo movimento tattico. E lo farebbe molto meglio sia di Zielinski che di Mertens. A partita inoltrata però Mertens lo può fare. Sulla linea difensiva del Napoli non sono convinto della coppia Rrahmani-Manolas. L’assenza di Koulibaly vale per 3 ma insieme a prescindere non danno molto affidamento. Rrahmani con Koulibaly gioca meglio, Manolas invece è più istintivo e ragiona poco. Avanti sarà un problema per la Coppa d’Africa. Petagna può fare un po’ a spallate, buon rincalzo ma può servire solo per pochi momenti. Io punterei più su Mertens che sugli altri”.