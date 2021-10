DAZN – I disservizi non dipendono dalla rete, ma dalla piattaforma

Nell’ Assemblea di Lega tenutasi ieri, non si poteva non parlare del calcio in Tv e conseguentemente di DAZN e dei disservizi che purtroppo ci sono stati in queste prime giornate di campionato. I presidenti dei club di Serie A hanno ascoltato gli interventi di Marco Nazzari, ad di Nielsen Media, e di Marco Mellia, professore del Politecnico di Torino, in merito alle tematiche relative all’audience e ai tre disservizi riscontrati nel corso della trasmissione delle partite da parte di DAZN. La considerazione emersa sarebbe quella secondo la quale non è stata la rete ad aver avuto problemi di tenuta, ma i problemi sarebbero dipesi dall’infrastruttura della piattaforma. La prossima settimana, la Lega e DAZN, si siederanno attorno a un tavolo per affrontare il tema del rilevamento dell’audience del campionato. A riportarlo è Il Sole 24 Ore.