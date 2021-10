Ammutinamento: Allan potrebbe chiamare Ancelotti come testimone

Quella notte del 5 novembre 2019 non vuole saperne di finire. Il Napoli non ha intenzione di dimenticare. Fino ad ora tre i calciatori coinvolti: Allan, Hysaj e Maksimovic. Per i primi due vi è una richiesta del 25% della mensilità, per l’ultimo del 50%, vista l’aggiunta dello screzio con il vice presidente azzurro Edo De Laurentiis. Sul Corriere del Mezzogiorno si legge: “Allan (così come l’infortunato Malcuit) nella tormentata notte di Napoli-Salisburgo non doveva esserci, decise di stare al fianco dei suoi compagni in un momento delicato, poi arrivò la burrasca e la decisione dello spogliatoio di non partecipare al ritiro. Un danno d’immagine su cui il Napoli non intende assolutamente fermarsi, la prima udienza (14 ottobre) non sarà definitiva, dovrebbe esserne fissata un’altra in cui Allan potrebbe decidere di coinvolgere tre ex azzurri: Hysaj, Maksimovic e Carlo Ancelotti”.