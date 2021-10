Il prossimo consiglio dei ministri porterà quasi sicuramente la notizia che tutti ci stiamo aspettando. Dopo vari appelli da parte di lavoratori dello spettacolo e non, la proposta che sarà poi approvata in Consiglio dei ministri, è questa: posti coperti al 100% in cinema e teatri, 60% per i palazzetti dello sport e 75% negli stadi, 50% per le discoteche al chiuso e 75% per quelle all’aperto. Ovviamente misure in presenza di zona bianca.