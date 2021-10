UFFICIALE – Kalidou Koulibaly miglior difensore nel mese di Settembre

Il mese di settembre si colora di azzurro Napoli. Dopo il premio a Luciano Spalletti come miglior allenatore e quello di Victor Osimhen ricevuto dall’AIC, l’EA SPORTS Player Of The Month va a Kalidou Koulibaly. Una grande soddisfazione per la squadra partenopea che ha iniziato alla grande questa nuova stagione, ma soprattutto per il centrale senegalese che da anni offre prestazioni di altissimo livello. Il trofeo verrà consegnato nel prepartita di Napoli-Torino, in programma domenica 17 ottobre 2021 alle ore 18.00 allo Stadio “Diego Armando Maradona”.

Per la prima volta questo riconoscimento va a un difensore. Tra le principali caratteristiche che hanno permesso a Kalidou di superare i colleghi c’è” l’Indice di Efficienza Tecnica del 96,8% (il miglior avvio di stagione, in linea con i Top Player europei); l’Indice di Efficienza Fisica 96,2%; l’indice di Pressing del 97,2% col quale ha rappresentato un muro per le manovre degli avversari; e K-Movement del 96,3% che gli ha permesso di guidare la difesa leggendo in anticipo le situazioni tattiche”. Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, si è complimentato con il calciatore senegalese per aver dimostrato di essere tra i difensori più forti del panorama internazionale. “Forza, velocità e capacità di leggere le situazioni di gioco fanno di Koulibaly un calciatore determinante per il Napoli, capace di risultare importante anche nell’area avversaria, come dimostrano i due gol segnati in questo inizio di campionato”.

Fonte: legaseriea.it