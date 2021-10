Sette successi su sette, dall’esordio in Serie A, Luciano ci mette l’anima

M ai così: mai cosi tante vittorie, tanti punti e tanto Spalletti all’inizio di un campionato. Sono soltanto numeri? Beh, sì, e ovviamente non sono le statistiche e le circostanze a far emergere le qualità di un maestro di calcio come lui, ma è certo che in questo periodo fanno la differenza. Fanno il Napoli primo e imbattuto e soprattutto inchiodano un dato: la striscia iniziale di sette vittorie in sette partite, con 21 punti a coté, è la migliore di sempre da quando il signor Luciano allena in Serie A. O comunque nella massima serie di un campionato: anche il suo Zenit due volte campione di Russia, ad esempio, non era partito così forte. Niente da fare. E ora, senza giocare con i sogni ma scomodando semplicemente gli almanacchi, l’obiettivo è Sarri: gli azzurri di Sarri, capaci di mettere in fila otto vittorie nelle prime otto giornate della stagione 2017-2018, prima di essere fermati sul pareggio da lui. Sì, dall’Inter del signor Luciano: chissà che il destino, all’epoca, non gli abbia fatto un assist proiettato al futuro.

Fonte: F. Mandarini (CdS)