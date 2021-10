In attesa che si giochi la sesta giornata di serie A femminile, dove c’è il duo in testa Sassuolo e Juventus, la Lega Dilettanti ha premiato la calciatrice del mese. L’Aic ha deciso che la giocatrice in questione è Annamaria Serturini dell’A.s. Roma che si conferma dopo la passata stagione ad ottimi livelli.

Fonte: aic.it