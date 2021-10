Nuovo rinforzo in arrivo per il Venezia, che ha chiuso per lo svincolato Sergio Romero. Un portiere d’esperienza per la squadra arancioneroverde, che ha deciso di andare sull’argentino per regalare un’alternativa in più tra i pali a Zanetti. Sergio Romero era rimasto libero in estate dopo sei stagioni vissute al Manchester United. Per Romero si tratta di un ritorno in Italia: tra il 2011 e il 2015, infatti, ha giocato nella Sampdoria.

SkySport