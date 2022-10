QUAL. QATAR 2022 – Nigeria-Central African Repubblica 0-1, sconfitta a sorpresa per gli “eagles” di Osimhen

Questo pomeriggio a Lagos si è giocata la sfida tra ii padroni di casa della Nigeria e il Central African Repubblica, prima contro ultima della classifica, valevole per le qualificazioni ai mondiali in Qatar 2022. Match dove i padroni di casa creano palle gol, ma manca la precisione, mentre gli ospiti si difendono senza soffrire più di tanto. Nel recupero del secondo tempo arriva il gol di Namganda. Ha giocato tutta la gara Osimhen, ma non incidendo in zona gol come invece sta facendo in maglia azzurra.

Factory della Comunicazione

La Redazione