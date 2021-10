Politano ha cambiato scuderia, per lui nuovo agente. A Osimhen premio Aic

Non ha rinunciato al posto nella Nazionale. Ha sfiorato la convocazione per Euro2020, escluso praticamente all’ultimo giorno dalla lista dei 23. Ma Matteo Politano vuole con il Napoli, in questa stagione appena iniziata ma che già tante volte lo ha visto protagonista con la maglia azzurra, provare la scalata nelle gerarchie del ct Mancini in vista del Mondiale in Qatar. E che sia una stagione di cambiamenti (a giugno è anche diventato papà) lo si comprende anche da un altro segnale: ovvero l’accordo con il manager napoletano, Mario Giuffredi che ne da oggi ne curerà gli interessi. Il nuovo procuratore non è atteso a breve da incontri per il rinnovo, visto che il contratto dell’ex Inter scade a giugno 2024. Dunque, c’è un bel po’ di tempo. Ma Giuffredi torna ad avere ben tre dei suoi assistiti nel Napoli: perché con Politano ci sono anche Mario Rui e Di Lorenzo. Tutino è stato ceduto al Parma mentre Hysaj è andato via in scadenza e ora è alla Lazio. Politano è uno di quelli a cui Spalletti fa più affidamento: nelle prime sette partite, infatti, per ben cinque volte è stato titolare vincendo il ballottaggio con Lozano. Osimhen sarà premiato come miglior giocatore della serie A nel mese di settembre dell’Aic. Fonte: Il Mattino